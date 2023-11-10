Силы ПВО за ночь сбили пять "шахедов" и одну авиаракету — Воздушные силы
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь сбили пять "шахедов" и одну авиаракету — Воздушные силы

Воздушные Силы ВСУ
Ракета
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В ночь на 10 ноября российские войска еще раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, в общей сложности было выпущено шесть ударных БПЛА Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, Россия), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Силами и средствами ПВО были уничтожены пять ударных дронов и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей, – сообщили в ПС.

Что известно об атаке РФ 10 ноября

Как сообщили в Киевской ОВА, российские оккупанты атаковали область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась около полутора часов.

В регионе работали силы ПВО, все вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.

А в Черкасской области обломки "Шахеда" упали на частный сектор в Золотоношском районе. Повреждены несколько построек. Пострадавших нет.

Также бойцы воздушного командования "Восток" ночью 10 ноября уничтожили над Днепропетровской областью одну управляемую авиационную ракету X-59 и один БПЛА.

Кроме этого, бойцы уничтожили один Шахед-136 в Харьковской области.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью россияне ударили по Мировской и Красногригорьевской общинах Никопольщины из тяжелой артиллерии.

Повреждены 3 частных дома и столько же теплиц. Разбито хозяйственное сооружение. Люди уцелели, – сообщил губернатор.

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