Силы ПВО за ночь сбили пять "шахедов" и одну авиаракету — Воздушные силы

В ночь на 10 ноября российские войска еще раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
По данным военных, в общей сложности было выпущено шесть ударных БПЛА Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край, Россия), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
Что известно об атаке РФ 10 ноября
Как сообщили в Киевской ОВА, российские оккупанты атаковали область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась около полутора часов.
В регионе работали силы ПВО, все вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
А в Черкасской области обломки "Шахеда" упали на частный сектор в Золотоношском районе. Повреждены несколько построек. Пострадавших нет.
Также бойцы воздушного командования "Восток" ночью 10 ноября уничтожили над Днепропетровской областью одну управляемую авиационную ракету X-59 и один БПЛА.
Кроме этого, бойцы уничтожили один Шахед-136 в Харьковской области.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью россияне ударили по Мировской и Красногригорьевской общинах Никопольщины из тяжелой артиллерии.
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