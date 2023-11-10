Сили ППО за ніч збили пʼять "шахедів" та одну авіаракету — Повітряні сили
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО за ніч збили пʼять "шахедів" та одну авіаракету — Повітряні сили

Повітряні Сили ЗСУ
Ракета

У ніч на 10 листопада російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та двома керованими авіаційними ракетами.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, загалом було випущено шість ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, Росія), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонської області.

Силами та засобами ППО було знищено п’ять ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей, – повідомили в ПС.

Що відомо про атаку РФ 10 листопада

Як повідомили у Київській ОВА, російські окупанти атакували область безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже півтори години.

У регіоні працювали сили ППО, всі ворожі цілі були збиті. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

А у Черкаській області уламки "Шахеда" впали на приватний сектор у Золотоніському районі. Пошкоджені кілька будівель. Постраждалих немає.

Також бійці повітряного командування "Схід" вночі 10 листопада знищили над Дніпропетровською областю одну керовану авіаційну ракету X-59 та один БпЛА.

Окрім цього бійці знищили один Шахед-136 у Харківській області.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили по Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольщини із важкої артилерії.

Пошкоджено 3 приватні будинки і стільки ж теплиць. Розбито господарську споруду. Люди вціліли, - повідомив губернатор.

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