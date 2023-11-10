Сили ППО за ніч збили пʼять "шахедів" та одну авіаракету — Повітряні сили

У ніч на 10 листопада російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та двома керованими авіаційними ракетами.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
За даними військових, загалом було випущено шість ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, Росія), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонської області.
Що відомо про атаку РФ 10 листопада
Як повідомили у Київській ОВА, російські окупанти атакували область безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже півтори години.
У регіоні працювали сили ППО, всі ворожі цілі були збиті. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.
А у Черкаській області уламки "Шахеда" впали на приватний сектор у Золотоніському районі. Пошкоджені кілька будівель. Постраждалих немає.
Також бійці повітряного командування "Схід" вночі 10 листопада знищили над Дніпропетровською областю одну керовану авіаційну ракету X-59 та один БпЛА.
Окрім цього бійці знищили один Шахед-136 у Харківській області.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили по Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольщини із важкої артилерії.
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