У МВС показали наслідки атаки РФ на Київщину — фото

Армія РФ 11 листопада запустила балістичну ракету "Іскандер" по Києву. Її збили на підльоті до столиці.

Наслідки атаки РФ

МВС показали наслідки атаки армії РФ по Київщині. Зазначається, що Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. Однак, унаслідок атаки є пошкодження будинків.

Постраждалих немає. Поліцейські оглядають місця події та фіксують наслідки ворожого обстрілу

Що відомо про ракетну атаку РФ

Росія вранці 11 листопада випустила у бік Києва балістичну ракету "Іскандер".

За даними КМВА, приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер".

"Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву! До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці". Поширити

За даними Київської ОВА, дві ракети влучили у поле.

За даними місцевої влади, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Проте вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

За інформацією представників командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ проводила комбіновану атаку по Україні, із використанням дронів та ракет.

Підрозділи ППО збили 19 ворожих БпЛА.

Повітряна тривога почалась близько 19.00 10 листопада і тривала по 03.00 11 листопада. За цей час противник атакував Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Зокрема під час удару застосовано:

31 ударний БпЛА “Shahed-136/131” із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 - з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" - з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 - з Бєлгородської народної республіки.

В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Також в ПС повідомили, що більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.