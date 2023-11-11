У Повітряних силах розкрили подробиці атаки армії РФ по Києву

За інформацією речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, злочинна армія РФ випустила по Києву балістичні ракети. Підрозділами ППО всі ворожі цілі були ліквідовані.

Що відомо про ракетну атаку армії РФ по Києву

Ігнат зазначив, що армія РФ випустила по Києву балістичні ракети.

Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці, - підкреслив речник ПС ЗСУ. Поширити

Він підкреслив, що подробиці стосовно кількості випущених та збитих ворожих цілей та типів ракет мають надати представники командування Повітряних сил “Центр”.

Речник також пояснив, що у Києві повітряна тривога була оголошена після вибухів, оскільки окупанти застосували балістику.

Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", "Кинджал, - зазначає Ігнат. Поширити

Він припустив, що окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій - поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей.

Що відомо про наслідки атак армії РФ у інших регіонах України

За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, протягом ночі російські окупанти атакували регіон ударними БпЛА типу “Shahed”.

Окрім цього звечора, 10 листопада, злочинна армія РФ двічі випускала ракети по Одеській області.

Окупанти вдарили по дачному кооперативу. Постраждали троє людей, 96-річну жінку госпіталізували, стан стабільний.

Також є влучання у припортову інфраструктуру області, люди не постраждали.

Після ракет окупанти випустили у бік Одеської області ще й дрони. Сили протиповітряної оборони збили чотири "Шахеди".

Але було влучання по будівлях, які не використовувались. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Між тим очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічних атак дронами злочинної армії РФ по регіону є руйнування.

Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. П'ять з них збили наші оборонці - у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах, - зазначається у повідомленні глави ОВА. Поширити

Два "Шахеда" влучили у будівлю. На місці удару є руйнування. там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

Крім того, двічі за ніч окупанти вдарили по Марганецькій громаді у Нікопольському районі.

Росіяни випустили понад півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.