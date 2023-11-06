Внаслідок вибуху у селі Чайки на Київщині у власному будинку загинув 39-річний військовий, який був одним з помічників головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Що відомо про обставини загибелі військового
За інформацією речниці МВС Мар’яни Реви та співрозмовників журналістів видання “Українська правда” у правоохоронних органах, в селі Чайки на Київщині внаслідок необережного поводження з бойовою гранатою загинув 39-річний військовослужбовець.
Що відомо про загиблого військового
За інформацією співрозмовника видання, загиблий – Геннадій Честяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
Зазначається, що під час огляду оселі правоохоронці виявили ще 5 бойових гранат.
Поліцейські зазначили, що наразі вже розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами. Крім того, правоохоронці працюють на місці, щоб дослідити всі обставини злочину.
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