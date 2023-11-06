Внаслідок вибуху у селі Чайки на Київщині у власному будинку загинув 39-річний військовий, який був одним з помічників головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Що відомо про обставини загибелі військового

За інформацією речниці МВС Мар’яни Реви та співрозмовників журналістів видання “Українська правда” у правоохоронних органах, в селі Чайки на Київщині внаслідок необережного поводження з бойовою гранатою загинув 39-річний військовослужбовець.

В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували. Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали, - повідомили правоохоронці. Поширити

Що відомо про загиблого військового

За інформацією співрозмовника видання, загиблий – Геннадій Честяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

Зазначається, що під час огляду оселі правоохоронці виявили ще 5 бойових гранат.

Поліцейські зазначили, що наразі вже розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами. Крім того, правоохоронці працюють на місці, щоб дослідити всі обставини злочину.