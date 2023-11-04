Яка головна мета резонансного зізнання Залужного — пояснення експерта

Статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist, в якій він чітко описав поточну ситуацію на фронті, не можна у жодному разі вважати “зрадою” чи визнанням поразки. Вона була написана “залізним генералом” з іншою метою.

Українці повинні навчитися адекватно сприймати інформацію

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак звертає увагу на те, що наші громадяни вже звикли вкрай емоційно реагувати на всі статті чи допис, які не виправдовують їхніх очікувань.

Багато позитивних прогнозів від різноманітних експертів та аналітиків змусили українців повірити в те, що війна закінчиться дуже швидко.

Однак реальність виявилася не такою приємною, ніж згадані прогнози, про що і заявив Валерій Залужний.

Українці не мали змоги особисто поставити питання Головнокомандувачу щодо несправдженості попередніх прогнозів на літню кампанію 2023 року. Тому Залужний по-військовому відповів на цей суспільний запит, який актуалізувався протягом останнього місяця, – пояснив оглядач. Поширити

Чому нова стаття Залужного вкрай важлива для майбутньої перемоги України

Однак, що важливо розуміти, стаття Головнокомандувача ЗСУ орієнтована не лише на українців, які хотіли почути пояснення, а й на західних лідерів, які постачають нам зброю та важливу допомогу.

Залужний звернув увагу міжнародної спільноти на те, що поточна диспропорція сил не допоможе ЗСУ перемогти Росію.

Варто розуміти, що в результати літньої кампанії не є "помилкою Залужного", адже над організацією українського наступу працювало безліч військових командувачів, зокрема і західних. Так само і рішення, від яких залежала доля наступу, приймали не лише у Києві, а й в інших столицях по обидва боки Атлантики, – підкреслив Ступак. Поширити

Насамперед Головнокомандувач ЗСУ хотів пояснити своїм колегам з різних країни, що для нашої перемоги потрібні абсолютно нові технології, які є на Заході.

Залужний розраховує на те, що після такого публічного завуальованого заклику рішення щодо надання цих технологій Україні нарешті ухвалять.