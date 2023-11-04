Какая главная цель резонансного признания Залужного — объяснение эксперта

Статью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для The Economist, в которой он четко описал текущую ситуацию на фронте, нельзя ни в коем случае считать “зрадою” или признанием поражения. Она была написана "железным генералом" абсолютно с другой целью.

Украинцы должны научиться адекватно воспринимать информацию

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обращает внимание на то, что наши граждане уже привыкли крайне эмоционально реагировать на все статьи или сообщения, которые не оправдывают их ожидания.

Многие положительные прогнозы от различных экспертов и аналитиков заставили украинцев поверить в то, что война закончится очень быстро.

Однако реальность оказалась не такой приятной, как упомянутые прогнозы, о чем и заявил Валерий Залужный.

Украинцы не имели возможности лично задать вопрос Главнокомандующему по поводу неосуществленности предварительных прогнозов на летнюю кампанию 2023 года. Поэтому Залужный по-военному ответил на этот общественный запрос, который актуализировался в течение последнего месяца, – объяснил обозреватель. Поделиться

Почему новая статья Залужного крайне важна для будущей победы Украины

Однако, что важно понимать, статья Главнокомандующего ВСУ ориентирована не только на украинцев, которые хотели услышать объяснения, но и на западных лидеров, которые снабжают нас оружием и важной помощью.

Залужный обратил внимание международного сообщества на то, что текущая диспропорция сил не поможет ВСУ победить Россию.

Следует понимать, что в результаты летней кампании не "ошибка Залужного", ведь над организацией украинского наступления работало множество военных командующих, в том числе и западных. Так же и решения, от которых зависела судьба наступления, принимались не только в Киеве, но и в других столицах по обе стороны Атлантики, – подчеркнул Ступак. Поделиться

В первую очередь Главнокомандующий ВСУ хотел объяснить своим коллегам из разных стран, что для нашей победы нужны совершенно новые технологии, которые есть на Западе.

Залужный рассчитывает на то, что после такого публичного завуалированного призыва решение о предоставлении этих технологий Украине наконец-то примут.