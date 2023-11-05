Що не так зі статтею про "розкол між Зеленським і Залужним" — пояснення експертів

Авторитетне американське видання The New York Times опублікувало скандальний матеріал про "розкол" в українському керівництві. Аналітики та оглядачі уже звернули увагу на декілька цікавих моментів.

Про що пише NYT у своєму новому матеріалі

Що важливо розуміти, публікація NYT побудована на трьох подіях: публікацій Залужного в The Economist, коментарів про цю статтю Володимира Зеленського та Жовкви та відставці командувача Силами спеціальних операцій Віктора Хоренка.

Автор матеріалу висловив припущення, що в ОПУ були незадоволені виходом статті Залужного, а також навіть пов’язав це з неочікуваним звільнення командувача ССО Віктора Хоренка.

З коментарями з цього приводу виступили політолог Олексій Гарань та нардепка Соломія Бобровська, які вважають заяву Жовкви недоречною, а звільнення Хоренка – помилкою.

Варто звернути увагу на те, що в статті не наведено жодних доказів того, що слова Жовкви є позицією українського лідера, а не його особистими думками.

Що не так з автором цього матеріалу

Найцікавішим моментом є те, що написав цю скандальну статтю Ендрю Крамер, який наразі є очільником відділу видання в Києві.

Проте раніше він доволі довго працював у Москві, де, цілком можливо, "набрався" проросійських наративів.

За словами журналіста Антона Григорова, питання до роботи цього журналіста виникали ще до початку повномасштабного вторгнення, коли він в маніпулятивний спосіб висвітлював війну на Донбасі.

Зокрема, у своїх матеріалах Крамер, на думку Detector Media, надавав ставленикам Кремля суб'єктності, описуючи їх як незалежних політичних фігур. Також журналіст всіляко перебільшував загрозу для української демократії зі сторони праворадикалів, а ще – послідовно називав полк "Азов" "неонацистським".