Что не так со статьей о "расколе между Зеленским и Залужным" — объяснение экспертов
Категория
Политика
Дата публикации

Что не так со статьей о "расколе между Зеленским и Залужным" — объяснение экспертов

Валерий Залужный
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Источник:  24 канал

Авторитетное американское издание The New York Times опубликовало скандальный материал о "расколе" в украинском руководстве. Аналитики и обозреватели уже обратили внимание на несколько интересных моментов.

О чем пишет NYT в своем новом материале

Что важно понимать, публикация NYT построена на трех событиях: публикации Залужного в The Economist, комментариях об этой статье Владимира Зеленского и Жовквы и отставке командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.

Автор материала высказал предположение, что в ОПУ были недовольны выходом статьи Залужного, а также даже связал это с неожиданным увольнением командующего ССО Виктора Хоренко.

С комментариями по этому поводу выступили политолог Алексей Гарань и депутат Соломия Бобровская, которые считают заявление Жовквы неуместным, а увольнение Хоренко – ошибкой.

Следует обратить внимание на то, что в статье не приведены никакие доказательства того, что слова Жовквы являются позицией украинского лидера, а не его личными мнениями.

Что не так с автором этого материала

Самым интересным моментом является то, что написал эту скандальную статью Эндрю Крамер, являющийся главой отдела издания в Киеве.

Однако раньше он довольно долго работал в Москве, где, возможно, "набрался" пророссийских нарративов.

По словам Антона Григорова, вопросы к работе этого журналиста возникали еще до начала полномасштабного вторжения, когда он манипулятивным образом освещал войну на Донбассе.

В частности, в своих материалах Крамер, по мнению Detector Media, придавал ставленникам Кремля субъектность, описывая их как независимые политические фигуры. Также журналист всячески преувеличивал угрозу украинской демократии со стороны праворадикалов, а еще – последовательно называл полк "Азов" "неонацистским".

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