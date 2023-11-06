Цілком таємно. Залужний готується захистити дисертацію у сфері оборони

Дисертація головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та анотація до неї становлять державну таємницю в сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Залужний захистить дисертацію

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готує до захисту дисертацію в "Одеській юридичній академії". Тема дисертації засекречена через державну таємницю.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на дані інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти NAQA.Svr.

Дисертація та анотація до неї становлять державну таємницю в сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Проте тему наукової праці можна зрозуміти за ключовими словами: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, дисциплінарний статус ЗСУ.

У роботах Валерій Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби. Головнокомандувач ЗСУ неодноразово приходив на заходи академії: зокрема, з нагоди випуску її студентів.

Дата, час та місце захисту дисертації не повідомляються.

Протягом року Залужний зробив шість публікацій за темою своєї наукової праці в українських виданнях.

svr.naqa.gov.ua

Чому блискавичного прориву ЗСУ досі не сталося

Валерій Залужний звертає увагу на те, що протягом 5 місяців контрнаступу наші воїни змогли просунутися лише на 17 кілометрів.

А наш ворог воював аж десять місяців навколо Бахмута на сході, "щоб взяти місто розміром 6 на 6 кілометрів".

Головнокомандувач ЗСУ не приховує, що поточна ситуація на фронті нагадує йому події Першої світової війни.

Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут… Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде, - попереджає він. Поширити

На переконання Залужного, для виходу з цього глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.

Головнокомандувач ЗСУ також не приховує той факт, що повільне просування українських військ під час контрнаступу підірвало сподівання міжнародних партнерів на те, що Україна змусить диктатора Путіна сісти за стіл переговорів чи взагалі вивести свою армію.