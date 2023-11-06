Совершенно секретно. Залужный готовится защитить диссертацию в сфере обороны

Диссертация главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.

Залужный защитит диссертацию

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовит к защите диссертацию в "Одесской юридической академии". Тема диссертации засекречена из-за государственной тайны.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на данные информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования NAQA.Svr.

Диссертация и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и правопорядка.

Темы научной работы можно понять по ключевым словам: дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, дисциплинарный статус ВСУ.

В работах Валерий Залужный подписан в качестве аспиранта кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы. Главнокомандующий ВСУ не раз приходил на мероприятия академии: в частности, по случаю выпуска ее студентов.

Дата, время и место защиты диссертации не сообщаются.

В течение года Залужный сделал шесть публикаций по своей научной работе в украинских изданиях.

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Почему молниеносного прорыва ВСУ до сих пор не произошло

Валерий Залужный обращает внимание на то, что в течение 5 месяцев контрнаступления наши воины смогли продвинуться всего на 17 километров.

А наш враг воевал десять месяцев вокруг Бахмута на востоке, "чтобы взять город размером 6 на 6 километров".

Главнокомандующий ВСУ не скрывает, что нынешняя ситуация на фронте напоминает ему события Первой мировой войны.

Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет, – предупреждает он. Поделиться

По убеждению Залужного, для выхода из этого тупика нужен мощный технологический скачок.

Главнокомандующий ВСУ также не скрывает того факта, что медленное продвижение украинских войск во время контрнаступления подорвало надежды международных партнеров на то, что Украина заставит диктатора Путина сесть за стол переговоров или вообще вывести свою армию.