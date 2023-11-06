В результате взрыва в селе Чайки на Киевщине в собственном доме погиб 39-летний военный, который был одним из помощников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Что известно об обстоятельствах гибели военного

По информации пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы и собеседников журналистов издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, в селе Чайки на Киевщине в результате неосторожного обращения с боевой гранатой погиб 39-летний военнослужащий.

В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали. Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали, – сообщили правоохранители. Поделиться

Что известно о погибшем военном

По информации собеседника издания, погибший – Геннадий Честяков – работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.

Отмечается, что во время осмотра дома правоохранители обнаружили еще 5 боевых гранат.

Полицейские отметили, что уже начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами. Кроме того, правоохранители работают на месте, чтобы изучить все обстоятельства преступления.