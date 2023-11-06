В результате взрыва в селе Чайки на Киевщине в собственном доме погиб 39-летний военный, который был одним из помощников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Что известно об обстоятельствах гибели военного
По информации пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы и собеседников журналистов издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, в селе Чайки на Киевщине в результате неосторожного обращения с боевой гранатой погиб 39-летний военнослужащий.
Что известно о погибшем военном
По информации собеседника издания, погибший – Геннадий Честяков – работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.
Отмечается, что во время осмотра дома правоохранители обнаружили еще 5 боевых гранат.
Полицейские отметили, что уже начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами. Кроме того, правоохранители работают на месте, чтобы изучить все обстоятельства преступления.
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