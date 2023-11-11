В Воздушных силах раскрыли подробности атаки армии РФ по Киеву

По информации пресс-секретаря командования Воздушных сил Юрия Игната, преступная армия РФ выпустила по Киеву баллистические ракеты. Подразделениями ПВО все вражеские цели были ликвидированы.
Что известно о ракетной атаке армии РФ по Киеву
Игнат отметил, что армия РФ выпустила по Киеву баллистические ракеты.
Он подчеркнул, что подробности о количестве выпущенных и сбитых вражеских целей и типов ракет должны предоставить представители командования Воздушных сил Центр.
Спикер также пояснил, что в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов, поскольку оккупанты применили баллистику.
Он предположил, что оккупанты могли запустить баллистику с приграничных территорий - вблизи Киевской, Черниговской или Сумской областей.
Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах Украины
По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в течение ночи российские оккупанты атаковали регион ударными БпЛА типа Shahed.
Кроме этого с вечера, 10 ноября, преступная армия РФ дважды выпускала ракеты по Одесской области.
Оккупанты ударили по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное.
Также есть попадание в припортовую инфраструктуру области, люди не пострадали.
После ракет оккупанты выпустили в сторону Одесской области еще и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили четыре "Шахеда".
Но было попадание по неиспользуемым зданиям. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
Между тем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночных атак дронами преступной армии РФ по региону являются разрушения.
Два "Шахеда" попали в здание. На месте ушиба есть разрушение. там загорелся пожар, который уже ликвидировали спасатели.
Кроме того, дважды за ночь оккупанты ударили по Марганецкому обществу в Никопольском районе.
Россияне выпустили более полудесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.
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