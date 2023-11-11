В Воздушных силах раскрыли подробности атаки армии РФ по Киеву
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах раскрыли подробности атаки армии РФ по Киеву

Ракетная атака
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации пресс-секретаря командования Воздушных сил Юрия Игната, преступная армия РФ выпустила по Киеву баллистические ракеты. Подразделениями ПВО все вражеские цели были ликвидированы.

Что известно о ракетной атаке армии РФ по Киеву

Игнат отметил, что армия РФ выпустила по Киеву баллистические ракеты.

Предварительная информация, это все-таки была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике, - подчеркнул спикер ПС ВСУ.

Он подчеркнул, что подробности о количестве выпущенных и сбитых вражеских целей и типов ракет должны предоставить представители командования Воздушных сил Центр.

Спикер также пояснил, что в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов, поскольку оккупанты применили баллистику.

Баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал", - отмечает Игнат.

Он предположил, что оккупанты могли запустить баллистику с приграничных территорий - вблизи Киевской, Черниговской или Сумской областей.

Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах Украины

По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в течение ночи российские оккупанты атаковали регион ударными БпЛА типа Shahed.

Кроме этого с вечера, 10 ноября, преступная армия РФ дважды выпускала ракеты по Одесской области.

Оккупанты ударили по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное.

Также есть попадание в припортовую инфраструктуру области, люди не пострадали.

После ракет оккупанты выпустили в сторону Одесской области еще и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили четыре "Шахеда".

Но было попадание по неиспользуемым зданиям. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Между тем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночных атак дронами преступной армии РФ по региону являются разрушения.

Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах, – отмечается в сообщении главы ОВА.

Два "Шахеда" попали в здание. На месте ушиба есть разрушение. там загорелся пожар, который уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, дважды за ночь оккупанты ударили по Марганецкому обществу в Никопольском районе.

Россияне выпустили более полудесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Под Киевом от взрыва погиб один из помощников Залужного
Полиция
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по судну в Одесской области. Корабль должен был перевозить железную руду из Украины в Китай
Александр Кубраков
Судно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов
КГВА
Атака армии по Киеву

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.