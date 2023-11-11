В Воздушных силах раскрыли подробности атаки армии РФ по Киеву

По информации пресс-секретаря командования Воздушных сил Юрия Игната, преступная армия РФ выпустила по Киеву баллистические ракеты. Подразделениями ПВО все вражеские цели были ликвидированы.

Что известно о ракетной атаке армии РФ по Киеву

Игнат отметил, что армия РФ выпустила по Киеву баллистические ракеты.

Предварительная информация, это все-таки была баллистика. В Киеве раздались взрывы. Пока нет информации от местной администрации и полиции, где именно, возможно, есть какие-то обломки или какие-то повреждения. Ожидаем информацию, но была работа ПВО. Отработала ПВО Киева по баллистике, - подчеркнул спикер ПС ВСУ. Поделиться

Он подчеркнул, что подробности о количестве выпущенных и сбитых вражеских целей и типов ракет должны предоставить представители командования Воздушных сил Центр.

Спикер также пояснил, что в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов, поскольку оккупанты применили баллистику.

Баллистика летит очень быстро. Радиолокационно она не так заметна, как крылатые ракеты. К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал", - отмечает Игнат. Поделиться

Он предположил, что оккупанты могли запустить баллистику с приграничных территорий - вблизи Киевской, Черниговской или Сумской областей.

Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах Украины

По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, в течение ночи российские оккупанты атаковали регион ударными БпЛА типа Shahed.

Кроме этого с вечера, 10 ноября, преступная армия РФ дважды выпускала ракеты по Одесской области.

Оккупанты ударили по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное.

Также есть попадание в припортовую инфраструктуру области, люди не пострадали.

После ракет оккупанты выпустили в сторону Одесской области еще и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили четыре "Шахеда".

Но было попадание по неиспользуемым зданиям. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Между тем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночных атак дронами преступной армии РФ по региону являются разрушения.

Ночью враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах, – отмечается в сообщении главы ОВА. Поделиться

Два "Шахеда" попали в здание. На месте ушиба есть разрушение. там загорелся пожар, который уже ликвидировали спасатели.

Кроме того, дважды за ночь оккупанты ударили по Марганецкому обществу в Никопольском районе.

Россияне выпустили более полудесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.