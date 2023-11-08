Удар РФ по судну в Одесской области. Корабль должен был перевозить железную руду из Украины в Китай

Гражданское судно, которое 8 ноября обстреляла РФ во время захода в порт в Одесской области, должно было перевозить железную руду из Украины в Китай.

Что известно об атаках РФ на портовую инфраструктуру

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что это была уже 21 целенаправленная атака РФ по портовой инфраструктуре Одесщины после выхода из зерновой сделки.

За это время РФ повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.

Сегодня поражение также получило гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай. К сожалению, российская ракета убила одного человека и ранила трех членов экипажа - граждан Филиппин. Поделиться

Министр добавил, что именно поэтому Украина делает все для усиления ПВО и прикрытия юга Украины от российских террористических атак.

Атака на гражданское судно под флагом Либерии

Напомним, что вечером 8 ноября РФ ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесщины из самолетов тактической авиации в Черном море.

Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт.

Трое членов экипажа ранены, один попал в больницу. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.