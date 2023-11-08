Армия нанесла ракетный удар по судну в порту Одесской области. Есть погибшие

Преступная армия РФ попала по судну в одном из портов Одесской области радиолокационной ракетой Х-31П. В результате попадания погиб один моряк из экипажа.

Что известно о ракетной атаке армии РФ по судну в Одесской области

По информации представителей Оперативного командования Сил обороны юга Украины, преступная армия РФ выпустила в направлении одного из украинских портов в Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт, - сообщают представители ОСУВ "Юг". Поделиться

В результате удара три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения. Один из них госпитализирован.

Также погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.

Почему Украина способна поражать военные корабли армии РФ только в доках

Украинские военные поразили уже третий корабль Черноморского флота преступной армии РФ большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" в Севастополе и малый ракетный корабль "Аскольд" в Керчи, когда они все находились в доках.

По информации аналитиков Defense Express, до этого баллистической ракетой в оккупированном Бердянске был уничтожен крупный десантный корабль Саратов.

Это делает высокоточные ракеты Storm Shadow/SCALP наиболее результативными в ударах по российским военным кораблям.

Однако, как отмечают, аналитики, британская крылатая ракета не предназначена для атак по кораблям, поскольку разрабатывалась для ударов по защищенным стационарным объектам.

Ее система наведения построена на принципе выхода в необходимый район цели на основе спутниковой, инерциальной навигации и TERCOM.

Лишь на конечном этапе включается тепловизионная головка самонаведения, которая нацеливает ракету, а вся информация по маршруту и цели загружается в ракету еще на земле.

Такая система позволяет без проблем наносить удары по стационарным объектам, однако эти ракеты вряд ли смогут обнаружить и поразить вражеский корабль в открытом море, поскольку он может постоянно менять курс.

Для поражения находящихся в море российских кораблей, но вне зоны досягаемости береговых ракетных комплексов, необходимо использовать специализированные противокорабельные ракеты.

Хотя есть другие случаи, когда в сверхсовременных образцах противокорабельных ракет уже нет необходимости в том, чтобы самолет обязательно "общался" с ракетой.

Примером тому является американская AGM-158C LRASM, которая имеет дальность, по оценкам, около 900 км.

И именно из-за такой дальности должен вести поиск цели в довольно значительном районе.

Для этого она использует пассивную радиолокацию и активные маневры в поиске цели самостоятельно обмениваясь полученной информацией с другими запущенными LRASM. А уже на конечном участке включает тепловизионную головку самонаведения.

Ракеты AGM-158C LRASM фактически используют "стайную охоту", потому что не только помогают друг другу находить цели, но и самостоятельно распределяют их и будут оптимальные траектории захода, после чего скоординированно атакуют.

Пока США не воспользовались возможностью проверить AGM-158C LRASM в реальном бою, потому что о передаче этого оружия речь даже не идет.

Существует возможность запуска этой ракеты не только с самолета или корабля, но даже с земли, поскольку существует проект интеграции LRASM в M142 HIMARS.