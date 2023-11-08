Армія завдала ракетного удару по судну у порту на Одещині. Є загиблі

Злочинна армія РФ влучила по судну в одному з портів Одеської області радіолокаційною ракетою Х-31П. Внаслідок влучання загинув один моряк з екіпажу.

Що відомо про ракетну атаку армії РФ по судну в Одеській області

За інформацією представників Оперативного командування Сил оборони півдня України, злочинна армія РФ випустила у напрямку одного з українських портів у Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Ракета влучила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, у момент його заходу до порту, - повідомляють представники ОСУВ “Південь”. Поширити

Внаслідок удару три члени екіпажу - громадяни Філіппін - отримали поранення. Одного з них госпіталізували.

Також загинув лоцман, а ще один працівник порту отримав поранення.

Чому наразі Україна здатна вражати військові кораблі армії РФ лише у доках

Українські військові вразили вже третій корабель Чорноморського флоту злочинної армії РФ великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" у Севастополі та малий ракетний корабель "Аскольд" у Керчі, коли вони всі перебували у доках.

За інформацією аналітиків Defense Express, до цього балістичною ракетою в окупованому Бердянську був знищений великий десантний корабель "Саратов.

Це робить високоточні ракети Storm Shadow/SCALP найбільш результативними у ударах по російських військових кораблях.

Однак, як зазначають, аналітики, британська крилата ракета не призначена для атак по кораблях, оскільки розроблялась для ударів по стаціонарних захищених об’єктах.

Її система наведення побудована на принципі виходу у необхідний район цілі на основі супутникової, інерціальної навігації та TERCOM.

Лише на кінцевому етапі вмикається тепловізійна головка самонаведення, яка націлює ракету, а вся інформація щодо маршруту та цілі завантажується у ракету ще на землі.

Така система дозволяє без проблем завдавати ударів по стаціонарних об’єктах, однак ці ракети навряд-чи зможуть виявити та уразити ворожий корабель у відкритому морі, оскільки він може постійно змінювати курс.

Для ураження російських кораблів, які знаходяться у морі, але поза зоною досяжності берегових ракетних комплексів, необхідно використовувати спеціалізовані протикорабельні ракети.

Хоча є інші випадки, коли у надсучасних зразках протикорабельних ракет вже не має необхідності у тому, щоб літак обов'язково "спілкувався" з ракетою.

Прикладом цього є американська AGM-158C LRASM, яка має дальність, за оцінками, близько 900 км.

І саме через таку дальність має самостійно вести пошук цілі у доволі значному районі.

Для цього вона використовує пасивну радіолокацію та активні маневри у пошуку цілі, самостійно обмінюючись отриманою інформацією з іншими запущеними LRASM. А вже на кінцевій ділянці вмикає тепловізійну головку самонаведення.

Ракети AGM-158C LRASM фактично використовують "зграйне полювання", бо не лише допомагають одна одній знаходити цілі, а й самостійно розподіляють їх та будуть оптимальні траєкторії заходження, після чого скоординовано атакують.

Поки США не скористалися можливістю перевірити AGM-158C LRASM у реальному бою, бо про передачу цієї зброї навіть мова не йде.

Існує можливість запуску цієї ракети не лише з літака чи корабля, а навіть з землі, бо існує проєкт інтеграції LRASM до M142 HIMARS.