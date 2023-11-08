Удар РФ по судну на Одещині. Корабель мав перевозити залізну руду з України до Китаю

Цивільне судно, яке 8 листопада обстріляла РФ під час заходження в порт на Одещині, мало перевозити залізну руду з України до Китаю.

Що відомо про атаки РФ на портову інфраструктуру

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що це була вже 21 цілеспрямована атака РФ по портовій інфраструктурі Одещини після виходу з зернової угоди.

За цей час РФ пошкодила понад 160 об’єктів інфраструктури та 122 транспортних засоби.

Сьогодні ураження також отримало цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю. Нажаль, російська ракета вбила одну людину, та поранила трьох членів екіпажу - громадян Філіппін. Поширити

Міністр додав, що саме тому Україна робить все для посилення ППО та прикриття півдня України від російських терористичних атак.

Атака на цивільне судно під прапором Ліберії

Нагадаємо, що ввечері 8 листопада РФ вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт.

Трьох членів екіпажу поранено, один потрапив до лікарні. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.