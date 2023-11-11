В МВД показали последствия атаки РФ на Киевщину – фото

Армия РФ 11 ноября запустила баллистическую ракету "Искандер" по Киеву. Ее сбили на подлете в столицу.

Последствия атаки РФ

МВД показали последствия атаки армии РФ по Киевщине. Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. Однако в результате атаки повреждения домов.

Пострадавших нет. Полицейские осматривают места происшествия и фиксируют последствия вражеских обстрелов

Что известно о ракетной атаке РФ

Россия утром 11 ноября выпустила в сторону Киева баллистическую ракету "Искандер".

По данным КМВА, примерно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер".

"После продолжительной паузы в 52 дня, враг возобновил ракетные атаки по Киеву! До Киева ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете в столицу". Поделиться

По данным Киевской ОВА, две ракеты попали в поле.

По данным местных властей, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Однако взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

По информации представителей командования Воздушных сил, в течение ночи преступная армия РФ проводила комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет.

Подразделения ПВО сбили 19 вражеских БПЛА.

Воздушная тревога началась около 19.00 10 ноября и продолжалась до 03.00 11 ноября. За это время противник атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В частности, при ударе применено:

31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - ТОТ Крым;

1 управляемую авиационную ракету Х-31 – из акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также в ПС сообщили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.