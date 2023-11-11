Силы ПВО за ночь сбили 19 "шахедов" во время комбинированной атаки РФ

В ночь на 11 ноября противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 19 "шахедов".

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, воздушная тревога началась около 19.00 10 ноября и продолжалась до 03.00 11 ноября.

За это время противник атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В частности, при ударе применено:

31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - ТОТ Крым;

1 управляемую авиационную ракету Х-31 – из акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также в ПС сообщили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Что известно об атаке РФ по Украине

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине 10 ноября вечером. Беспилотники фиксировали в ряде областей, а в Киеве работала ПВО - там были сбиты все "шахеды".

Кроме того, взрывы прогремели в Одесской области. Председатель ОВА Олег Кипер сообщил о двух попаданиях.

Сообщалось о трех пострадавших. 96-летняя женщина была извлечена из-под завалов в дачном кооперативе - она госпитализирована. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь. Также двое пожилых (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.

11 ноября в Киеве также прогремели взрывы. По информации КМВА и местных жителей, перед оглашением тревоги в столице слышали ряд взрывов.

Между тем представители командования Воздушных сил сообщают о ракетной опасности в Киеве и Киевской области.

Позже мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что подразделения ПВО отработали по баллистическим ракетам преступной армии.