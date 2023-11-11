Силы ПВО за ночь сбили 19 "шахедов" во время комбинированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь сбили 19 "шахедов" во время комбинированной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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В ночь на 11 ноября противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 19 "шахедов".

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, воздушная тревога началась около 19.00 10 ноября и продолжалась до 03.00 11 ноября.

За это время противник атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В частности, при ударе применено:

  • 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - ТОТ Крым;

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31 – из акватории Черного моря;

  • противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;

  • зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также в ПС сообщили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Что известно об атаке РФ по Украине

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине 10 ноября вечером. Беспилотники фиксировали в ряде областей, а в Киеве работала ПВО - там были сбиты все "шахеды".

Кроме того, взрывы прогремели в Одесской области. Председатель ОВА Олег Кипер сообщил о двух попаданиях.

Сообщалось о трех пострадавших. 96-летняя женщина была извлечена из-под завалов в дачном кооперативе - она госпитализирована. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь. Также двое пожилых (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте.

11 ноября в Киеве также прогремели взрывы. По информации КМВА и местных жителей, перед оглашением тревоги в столице слышали ряд взрывов.

Между тем представители командования Воздушных сил сообщают о ракетной опасности в Киеве и Киевской области.

Позже мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что подразделения ПВО отработали по баллистическим ракетам преступной армии.

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