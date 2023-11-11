В Воздушных силах раскрыли, чем сбили "Искандер" возле Киева

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что РФ утром 11 ноября атаковала Киев и поблагодарил расчеты ЗРК Patriot за защиту украинского неба.
Детали атаки РФ по Киеву
Утром 11 ноября оккупанты ударили баллистикой по столице Украины. По информации командования Воздушных сил, уничтожена ракета "Искандер-М"/С-400 системой противовоздушной обороны Patriot.
Командующий отметил, что выяснение Воздушными силами, какого типа была ракета — баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, состоится впоследствии.
Что известно о ракетной атаке РФ
Россия утром 11 ноября выпустила в сторону Киева баллистическую ракету "Искандер".
По данным КМВА, примерно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер".
По данным Киевской ОВА, две ракеты попали в поле.
По данным местных властей, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Однако взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.
По информации представителей командования Воздушных сил, в течение ночи преступная армия РФ проводила комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет.
Подразделения ПВО сбили 19 вражеских БПЛА.
Воздушная тревога началась около 19.00 10 ноября и продолжалась до 03.00 11 ноября. За это время противник атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов. В частности, при ударе применено:
31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям - Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и мыс Чауда - ТОТ Крым;
1 управляемую авиационную ракету Х-31 – из акватории Черного моря;
противокорабельную ракету П-800 "Оникс" - из оккупированного Крыма;
зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской народной республики.
В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Также в ПС сообщили, что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
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