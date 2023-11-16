Силы ПВО за ночь сбили 16 "шахедов" и одну авиаракету — Воздушные силы

В ночь на 16 ноября российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа Shahed. Противовоздушная оборона приземлила 16 "шахедов".
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
По данным военных, атака была совершена с юго-восточного направления – российского Приморско-Ахтарска.
Во время атаки во многих областях Украины было объявлено о воздушной тревоге, в частности, работала противовоздушная оборона.
Для защиты было задействовано:
подразделения мобильных огневых групп;
истребительную авиацию;
зенитные ракетные подразделения.
Также вечером 15 ноября над Полтавской областью была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Что известно об атаке РФ по Украине
Ночью 16 ноября в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.
Согласно данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Слышали не менее семи взрывов. По словам главы ОВА Харьковской области Олега Синегубова, предварительно враг атаковал город с ЗРК С-300.
В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших.
Утром российские террористы с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.
Позже в регионе раздались взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат подтвердил информацию об атаке "Шахедов". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях к отбою тревоги. В общей сложности враг запустил не менее 10 БпЛА.
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