Силы ПВО за ночь сбили 16 "шахедов" и одну авиаракету — Воздушные силы

В ночь на 16 ноября российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа Shahed. Противовоздушная оборона приземлила 16 "шахедов".

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, атака была совершена с юго-восточного направления – российского Приморско-Ахтарска.

Во время атаки во многих областях Украины было объявлено о воздушной тревоге, в частности, работала противовоздушная оборона.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 16 вражеских беспилотников, - пишет пресс-служба. Поделиться

Для защиты было задействовано:

подразделения мобильных огневых групп;

истребительную авиацию;

зенитные ракетные подразделения.

Также вечером 15 ноября над Полтавской областью была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Около полуночи противник атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших, – добавляет прессслужба. Поделиться

Что известно об атаке РФ по Украине

Ночью 16 ноября в Харьковской области раздались взрывы. Воздушные силы объявили о ракетной опасности.

Согласно данным местных властей, "прилет" был в Чугуевском районе. Слышали не менее семи взрывов. По словам главы ОВА Харьковской области Олега Синегубова, предварительно враг атаковал город с ЗРК С-300.

В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших.

Утром российские террористы с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

Позже в регионе раздались взрывы из-за работы ПВО. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат подтвердил информацию об атаке "Шахедов". Он призвал жителей, особенно города Староконстантинов, оставаться в укрытиях к отбою тревоги. В общей сложности враг запустил не менее 10 БпЛА.