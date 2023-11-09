Боевики Йемена сбили военный беспилотник США — BBC

Что известно о сбитии военного беспилотника США

По словам официального представителя США, дрон был сбит у побережья Йемена силами хуситов.

Военный представитель движения повстанцев в Йемене подтверждает информацию о поражении американского БПЛА.

Штаты готовятся к эскалации на Ближнем Востоке

Инцидент произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям прокси-сил и группировок, поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке, во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

В октябре американский военный корабль перехватил крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенных хуситами из Йемена в сторону Израиля.

Штаты из-за региональной напряженности в связи с войной в Израиле перебросили на Ближнем Востоке свои силы, в том числе авианосцы, морскую пехоту, и направили корабли с войсками в Красное море, находящееся между Йеменом и Израилем.

Напомним, что йеменские повстанцы-хуситы с 2014 года ведут затяжную гражданскую войну с официальным правительством страны, которое поддерживают соперники Тегерана.