Силы ПВО ночью сбили над Украиной 29 "шахедов"

В ночь на 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 29 из 38 дронов.
Атака дронов 18 ноября
Воздушные силы сообщают, что с 20 часов 17 по 4 часа 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с северного и юго-восточного направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск.
Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА.
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Около Киева сбили десяток беспилотников
КМВА сообщает, что во время второй за месяц атаки столицы, силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву.
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