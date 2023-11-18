Силы ПВО ночью сбили над Украиной 29 "шахедов"

В ночь на 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 29 из 38 дронов.

Атака дронов 18 ноября

Воздушные силы сообщают, что с 20 часов 17 по 4 часа 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с северного и юго-восточного направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск.

Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА.

«Шахеды» атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил. Поделиться

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Около Киева сбили десяток беспилотников

КМВА сообщает, что во время второй за месяц атаки столицы, силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву.