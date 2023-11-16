Шахедобої. Олещук оприлюднив ефектне відео знищення російських дронів

Українські сили ППО збили 16 дронів-камікадзе, якими Росія обстріляла Україну в ніч проти 16 листопада. Вдала робота наших військових потрапила на відео.
Українська ППО б’є рекорди
У ніч на 16 листопада армія РФ знову вдарила по Україні дронами-камікадзе.
Але наші Повітряні сили були на висоті і знищили переважну кількість Shaheds.
Ефектне відео роботи ППО оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Мобільні мисливці за дронами
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео, на якому можна побачити колону пікапів Mitsubish з мобільними мисливцями за дронами-камікадзе.
Раніше, Кім повідомляв про перші результати роботи мобільних мисливців за дронами-камікадзе. Зокрема, він опублікував фото в кузові автомобіля із залишками двигуна, деталями та двома характерними хвостами іранських дронів-камікадзе Shahed-136, маркованих як "Герань-2".
Кім уточнив, що це була робота саме мобільних мисливців, а не ППО.
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