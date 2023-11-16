Шахедобои. Олещук обнародовал эффектное видео уничтожения российских дронов

Украинские силы ПВО сбили 16 дронов-камикадзе, которыми Россия обстреляла Украину в ночь на 16 ноября. Удачная работа наших военных попала на видео.

Украинская ПВО бьет рекорды

В ночь на 16 ноября армия РФ снова ударила по Украине дронами-камикадзе.

Но наши воздушные силы были на высоте и уничтожили подавляющее количество Shaheds.

Эффектное видео работы ПВО обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

На видео – уничтожение "шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад", – написал он. Поделиться

Мобильные охотники за дронами

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, на котором можно увидеть колонну пикапов Mitsubish с мобильными охотниками за дронами-камикадзе.

Первые охотники уехали. «Ни пуха, ни пера», – написал Ким. Поделиться

Ранее Ким сообщал о первых результатах работы мобильных охотников за дронами-камикадзе. В частности, он опубликовал фото в кузове автомобиля с остатками двигателя, деталями и двумя характерными хвостами иранских дронов-камикадзе Shahed-136, маркированных как "Герань-2".

Ким уточнил, что это была работа именно мобильных охотников, а не ПВО.