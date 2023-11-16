Шахедобои. Олещук обнародовал эффектное видео уничтожения российских дронов

Украинские силы ПВО сбили 16 дронов-камикадзе, которыми Россия обстреляла Украину в ночь на 16 ноября. Удачная работа наших военных попала на видео.
Украинская ПВО бьет рекорды
В ночь на 16 ноября армия РФ снова ударила по Украине дронами-камикадзе.
Но наши воздушные силы были на высоте и уничтожили подавляющее количество Shaheds.
Эффектное видео работы ПВО обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Мобильные охотники за дронами
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, на котором можно увидеть колонну пикапов Mitsubish с мобильными охотниками за дронами-камикадзе.
Ранее Ким сообщал о первых результатах работы мобильных охотников за дронами-камикадзе. В частности, он опубликовал фото в кузове автомобиля с остатками двигателя, деталями и двумя характерными хвостами иранских дронов-камикадзе Shahed-136, маркированных как "Герань-2".
Ким уточнил, что это была работа именно мобильных охотников, а не ПВО.
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