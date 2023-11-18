На юге Украины пограничники уничтожили 3 дрона-камикадзе — фото
Категория
Украина
Дата публикации

На юге Украины пограничники уничтожили 3 дрона-камикадзе — фото

Силы обороны юга Украины
На юге Украины пограничники уничтожили 3 дрона-камикадзе — фото
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В ночь на 18 ноября украинские пограничники сбили три российских дрона. "Шахеды" атаковали юг Украины.

Пограничники уничтожили Shaheds на юге Украины

Бойцы Госпогранслужбы в ночь на 18 ноября не оставили шансов российским дронам.

3 беспилотника-камикадзе на юге Украины были мастерски уничтожены военными ВСУ.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Сегодня ночью мобильные огневые группы пограничников Одесского пограничного отряда «сняли» с неба 2 вражеских БПЛА.

А пограничники Морской охраны Госпогранслужбы Украины обнаружили заходящий с моря дрон-камикадзе с помощью тепловизора.

Меткой стрельбой «шахед» поразили и его смертоносный маршрут закончился далеко до побережья.

Украинская ПВО бьет рекорды

В ночь на 16 ноября армия РФ снова ударила по Украине дронами-камикадзе.

Но наши воздушные силы были на высоте и уничтожили подавляющее количество Shaheds.

Эффектное видео работы ПВО обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

На видео – уничтожение "шахедов" подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад", – написал он.

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