На юге Украины пограничники уничтожили 3 дрона-камикадзе — фото

В ночь на 18 ноября украинские пограничники сбили три российских дрона. "Шахеды" атаковали юг Украины.
Пограничники уничтожили Shaheds на юге Украины
Бойцы Госпогранслужбы в ночь на 18 ноября не оставили шансов российским дронам.
3 беспилотника-камикадзе на юге Украины были мастерски уничтожены военными ВСУ.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.
Украинская ПВО бьет рекорды
В ночь на 16 ноября армия РФ снова ударила по Украине дронами-камикадзе.
Но наши воздушные силы были на высоте и уничтожили подавляющее количество Shaheds.
Эффектное видео работы ПВО обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
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