На юге Украины пограничники уничтожили 3 дрона-камикадзе — фото

В ночь на 18 ноября украинские пограничники сбили три российских дрона. "Шахеды" атаковали юг Украины.

Пограничники уничтожили Shaheds на юге Украины

Бойцы Госпогранслужбы в ночь на 18 ноября не оставили шансов российским дронам.

3 беспилотника-камикадзе на юге Украины были мастерски уничтожены военными ВСУ.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Сегодня ночью мобильные огневые группы пограничников Одесского пограничного отряда «сняли» с неба 2 вражеских БПЛА. Поделиться

А пограничники Морской охраны Госпогранслужбы Украины обнаружили заходящий с моря дрон-камикадзе с помощью тепловизора. Поделиться

Меткой стрельбой «шахед» поразили и его смертоносный маршрут закончился далеко до побережья. Поделиться

Украинская ПВО бьет рекорды

В ночь на 16 ноября армия РФ снова ударила по Украине дронами-камикадзе.

Но наши воздушные силы были на высоте и уничтожили подавляющее количество Shaheds.

Эффектное видео работы ПВО обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.