Сколько российских танков ВСУ уничтожили в течение недели – данные Минобороны

С 13 по 19 ноября Силы обороны уничтожили около 7020 захватчиков, также было уничтожено 86 танков оккупантов и один их самолет.

Потери РФ за неделю

Общие боевые потери противника на 13 по 19 ноября ориентировочно составили:

личного состава 7020 человек ликвидировано,

танков – 86 ед.,

боевых бронированных машин - 94 ед.,

артиллерийских систем - 185 ед.,

РСЗО - 17 ед.,

средств ПВО - 8 ед,

самолетов – 1 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 123,

крылатых ракет - 3,

автомобильной техники и автоцистерн - 176 ед,

специальной техники – 18.

Кроме этого, защитники уничтожили 3 вражеские ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.

Потери армии РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.

В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 531 оккупанта, два склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Отметим, что самолет Су-25 РФ удалось сбить на этой неделе украинским военным, которые служат как раз в Таврическом направлении. Произошел инцидент 15 ноября.