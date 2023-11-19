Сколько российских танков ВСУ уничтожили в течение недели – данные Минобороны

С 13 по 19 ноября Силы обороны уничтожили около 7020 захватчиков, также было уничтожено 86 танков оккупантов и один их самолет.
Потери РФ за неделю
Общие боевые потери противника на 13 по 19 ноября ориентировочно составили:
личного состава 7020 человек ликвидировано,
танков – 86 ед.,
боевых бронированных машин - 94 ед.,
артиллерийских систем - 185 ед.,
РСЗО - 17 ед.,
средств ПВО - 8 ед,
самолетов – 1 ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 123,
крылатых ракет - 3,
автомобильной техники и автоцистерн - 176 ед,
специальной техники – 18.
Кроме этого, защитники уничтожили 3 вражеские ракеты, 123 БпЛА, а также один самолет.
Потери армии РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 19 ноября, составили 1190 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 318 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 29 дронов и 25 ББМ.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и боеприпасы противника.
В частности, на Таврическом направлении удалось уничтожить 531 оккупанта, два склада боеприпасов и еще три важных объекта врага. Отметим, что самолет Су-25 РФ удалось сбить на этой неделе украинским военным, которые служат как раз в Таврическом направлении. Произошел инцидент 15 ноября.
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