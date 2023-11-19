ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны далее удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 19.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 45 боевых столкновений.

Враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также противник атаковал ударными БПЛА типа Shahed-136/131 объекты критической инфраструктуры Украины. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 из 20 «шахедов».

В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Михальчина Слобода, Леоновка Черниговской области; Ходыно, Голышевское, Басовка, Миропольское, Новодмитровка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 7 атак. Нанес авиационный удар возле Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Ямполевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отразили 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Яснобродовка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силами обороны отбиты 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленко, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Волшебное, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.