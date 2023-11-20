ВСУ наступают на двух направлениях и отбивают атаки армии РФ в районе Марьинки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступление в сторону Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки преступной армии РФ вблизи Марьинки.

Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 54 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Продолжается контрнаступление в сторону оккупированного преступной армией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Враг несет многочисленные потери в живой силе и технике и истощается вдоль всей линии фронта.

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносить меткие удары по враждебным позициям.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Между тем в течение суток преступная армия РФ нанесла 3 авиаудара и совершила 12 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта