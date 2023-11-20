ВСУ наступают на двух направлениях и отбивают атаки армии РФ в районе Марьинки — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступление в сторону Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области, а также отбивают атаки преступной армии РФ вблизи Марьинки.
Что известно об успехах ВСУ и атаках армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 54 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Продолжается контрнаступление в сторону оккупированного преступной армией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.
Враг несет многочисленные потери в живой силе и технике и истощается вдоль всей линии фронта.
Украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносить меткие удары по враждебным позициям.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.
Между тем в течение суток преступная армия РФ нанесла 3 авиаудара и совершила 12 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костобобров Черниговской области и Середина Буда Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Веселовка, Константиновка, Волфино, Ходыно Сумской области; Червоная Заря, Плетеневка, Землянки, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Клищиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области, где наши воины отразили 19 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 7 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Керамик, Авдеевка, Северное, Тонечко, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 10 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 2 атаки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам, как Софиевка Херсонской области и Херсону.
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