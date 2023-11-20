Армия РФ минирует собственную технику во время штурмов в районе Авдеевки — военные ВСУ

Преступная армия РФ продолжает штурмовые действия в районе Авдеевки, используя даже военную технику, под завязку загруженную взрывчаткой.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергея Цехоцкого, несколько последних дней украинские военные уже несколько раз фиксировали использование российскими оккупантами военной техники, наполненной взрывчаткой.
Он подчеркнул, что российские военные преступники производят мощные штурмы в районе Авдеевского коксохимического завода.
Однако, отметил Цехоцкий, украинские военные полностью контролируют территорию предприятия.
Армия РФ лжет о прорыве обороны ВСУ в районе Авдеевки
Цехоцкий отметил, что заявления российских военных преступников и кремлевских пропагандистов относительно якобы прорыва линии обороны ВСУ в районе Авдеевки не соответствуют действительности.
20 ноября проект DeepState в Telegram сообщил, что на Авдеевском направлении противники якобы "имели успехи на промке".
Позже офицер спецподразделения "Омега" с позывным "Рубин" сказал, что в районе промзоны Авдеевки противнику не удалось прорвать украинскую оборону.
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