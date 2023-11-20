Армия РФ минирует собственную технику во время штурмов в районе Авдеевки — военные ВСУ

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергея Цехоцкого, несколько последних дней украинские военные уже несколько раз фиксировали использование российскими оккупантами военной техники, наполненной взрывчаткой.

За последние несколько дней мы наблюдали несколько случаев, когда оккупанты пытались запускать камикадзе из техники. оккупанты нашпиговывают технику большим количеством взрывчатки и направляют ее на полном ходу на позиции ВСУ. В частности это была автомобильная техника и в одном случае МТ-ЛБ. Впрочем, хочу подчеркнуть, что техника окупантов является первой целью для всех подразделений. Поэтому эту технику уничтожали сразу, – отмечает Цехоцкий. Поделиться

Он подчеркнул, что российские военные преступники производят мощные штурмы в районе Авдеевского коксохимического завода.

Однако, отметил Цехоцкий, украинские военные полностью контролируют территорию предприятия.

Противник очень мощно штурмует Авдеевский коксохимический завод. Наши подразделения держатся. Однако хочу подчеркнуть, я раньше об этом говорил, что сам завод – это крепость в крепости. Потому там готовится очень много сюрпризов для противника. Ситуация в целом находится под контролем, отмечает военный. Поделиться

Армия РФ лжет о прорыве обороны ВСУ в районе Авдеевки

Цехоцкий отметил, что заявления российских военных преступников и кремлевских пропагандистов относительно якобы прорыва линии обороны ВСУ в районе Авдеевки не соответствуют действительности.

Мы не будем освещать в эфире, где кто прорвался, потому что это, скажем так, мало говоря, не соответствует действительности. А во-вторых, чтобы не освещать эту ситуацию для врага, - отметил военный. Поделиться

20 ноября проект DeepState в Telegram сообщил, что на Авдеевском направлении противники якобы "имели успехи на промке".

Позже офицер спецподразделения "Омега" с позывным "Рубин" сказал, что в районе промзоны Авдеевки противнику не удалось прорвать украинскую оборону.