Армія РФ мінує власну техніку під час штурмів в районі Авдіївки — військові ЗСУ

Злочинна армія РФ продовжує штурмові дії в районі Авдіївки, використовуючи навіть військову техніку, під зав'язку завантажену вибухівкою.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами офіцера 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергія Цехоцького, протягом кількох останніх днів українські військові вже кілька разів фіксували використання російськими окупантами військової техніки, наповненної вибухівкою.

За останні кілька днів ми спостерігали кілька випадків, коли окупанти намагались запускати камікадзе з техніки. Окупанти нашпиговують техніку великою кількістю вибухівки та скеровують її на повному ходу на позиції ЗСУ. Зокрема, це була автомобільна техніка та в одному випадку МТ-ЛБ. Утім, хочу наголосити, що техніка окупантів є першою ціллю для всіх підрозділів. Тому цю техніку знищували відразу, - зазначає Цехоцький. Поширити

Він підкреслив, що російські військові злочинці проводять потужні штурми в районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Однак, як зазначив Цехоцький, українські військові повністю контролюють територію підприємства.

Противник дуже потужно штурмує Авдіївський коксохімічний завод. Наші підрозділи тримаються. Проте хочу наголосити, я раніше про це говорив, що сам завод – це фортеця у фортеці. Тому там готується дуже багато сюрпризів для противника. Ситуація загалом перебуває під контролем, - зазначає військовий. Поширити

Армія РФ бреше про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки

Цехоцький зазначив, що заяви російських військових злочинців та кремлівських пропагандистів стосовно нібито прориву лінії оборони ЗСУ в районі Авдіївки не відповідають дійсності.

Ми не будем висвітлювати в ефірі де хто прорвався, тому що це, скажемо так, мало кажучи, не відповідає дійсності. А, по-друге, щоб не висвітлювати цю ситуацію для ворога, - зазначив військовий. Поширити

20 листопада проект DeepState в Telegram повідомив, що на Авдіївському напрямку супротивники нібито "мали успіхи на промці".

Пізніше офіцер спецпідрозділу "Омега" з позивним "Рубін" сказав, що у районі промзони Авдіївки супротивнику не вдалося прорвати українську оборону.