Армія РФ мінує власну техніку під час штурмів в районі Авдіївки — військові ЗСУ

Злочинна армія РФ продовжує штурмові дії в районі Авдіївки, використовуючи навіть військову техніку, під зав'язку завантажену вибухівкою.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами офіцера 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергія Цехоцького, протягом кількох останніх днів українські військові вже кілька разів фіксували використання російськими окупантами військової техніки, наповненної вибухівкою.
Він підкреслив, що російські військові злочинці проводять потужні штурми в районі Авдіївського коксохімічного заводу.
Однак, як зазначив Цехоцький, українські військові повністю контролюють територію підприємства.
Армія РФ бреше про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки
Цехоцький зазначив, що заяви російських військових злочинців та кремлівських пропагандистів стосовно нібито прориву лінії оборони ЗСУ в районі Авдіївки не відповідають дійсності.
20 листопада проект DeepState в Telegram повідомив, що на Авдіївському напрямку супротивники нібито "мали успіхи на промці".
Пізніше офіцер спецпідрозділу "Омега" з позивним "Рубін" сказав, що у районі промзони Авдіївки супротивнику не вдалося прорвати українську оборону.
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