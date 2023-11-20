У США заявляють про контратаку та просування ЗСУ під Авдіївкою

Як повідомляють експерти ISW, Збройним силам України вдалося успішно контратакувати під Авдіївкою і 19 листопада навіть просунутися вперед.
Що відбувається під Авдіївкою
Згідно з даними аналітиків з Інституту вивчення війни, поки бойові дії на сході й півдні України тривають, однак дощова погода, цілком можливо, сповільнить їх інтенсивність до початку морозів.
За словами одного з російських блогерів, бійці ЗСУ змогли відбити позиції біля залізниці біля Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.
Окрім того, наголошується, що наступальні операції армії РФ під Авдіївкою 19 листопада були провальними.
Як Генштаб ЗСУ коментує ситуацію на фронті
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, солдати РФ безуспішно атакували на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), а також поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Авдіївки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,
танків − 5 439 (+4) од,
бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,
артилерійських систем − 7 748 (+4) од,
РСЗВ − 899 (+1) од,
засобів ППО − 588 (+0) од,
літаків − 323 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,
крилатих ракет − 1 563 (+0) од,
кораблів/катерів − 22 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,
спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.
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