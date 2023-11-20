У США заявляють про контратаку та просування ЗСУ під Авдіївкою

Як повідомляють експерти ISW, Збройним силам України вдалося успішно контратакувати під Авдіївкою і 19 листопада навіть просунутися вперед.

Що відбувається під Авдіївкою

Згідно з даними аналітиків з Інституту вивчення війни, поки бойові дії на сході й півдні України тривають, однак дощова погода, цілком можливо, сповільнить їх інтенсивність до початку морозів.

Сили оборони контратакували під Авдіївкою і 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед. Геолокаційні дані, опубліковані 19 листопада, вказують на те, що українські сили просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), - йдеться в звіті. Поширити

За словами одного з російських блогерів, бійці ЗСУ змогли відбити позиції біля залізниці біля Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Окрім того, наголошується, що наступальні операції армії РФ під Авдіївкою 19 листопада були провальними.

Як Генштаб ЗСУ коментує ситуацію на фронті

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, солдати РФ безуспішно атакували на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), а також поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Авдіївки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 319 210 (+640) осіб,

танків − 5 439 (+4) од,

бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,

артилерійських систем − 7 748 (+4) од,

РСЗВ − 899 (+1) од,

засобів ППО − 588 (+0) од,

літаків − 323 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,

крилатих ракет − 1 563 (+0) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,

спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.