Чому Зеленський замінив командувача Медичних сил ЗСУ — пояснення Умєрова

Глава міністерства оборони України Рустем Умєров повідомив, що зробив подання президенту Володимиру Зеленському щодо заміни командувача Медичних сил Збройних сил України генерал-майора Тетяни Остащенко. За його словами, настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення воїнів Сил оборони.

Чому Зеленський замінив командувача Медичних сил ЗСУ

Міністр зазначив, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється у лавах ЗСУ, і для всіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалася багато разів, наголосив він.

За словами міністра оборони, на даному етапі необхідна цифровізація процесів та дотримання всіх стандартів медичного забезпечення, включаючи постачання якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як із неякісними турнікетами, просто не повинно бути.

Також у медичних силах ЗСУ необхідно створити систему навчання тактичної медицини за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням.

Крім того, як зазначив Умєров, потрібне впровадження всіх необхідних для фронту медичних практик, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів.

Глава українського оборонного відомства додав, що також потрібно забезпечити постійну ротацію особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих.

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук – начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.

Про кадрові зміни глава держави повідомив у вечірньому зверненні до українців у Telegram. Водночас із посади знято генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко.

Український лідер наголосив: потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів.