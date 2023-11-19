Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський за поданням міністра оборони Рустема Умєрова змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Тепер цей пост зайняв Анатолій Казмірчук.
Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ
Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 19 листопада заявив про кадрові зміни в командуванні ЗСУ.
Про це Президент повідомив у Facebook.
За словами Зеленського, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Він наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.
Зеленський зазначив, що зокрема, необхідно від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно.
Хто стане новим командувачем Сил спеціальних операцій
Варто зауважити, що у відкритих джерелах наразі немає жодної інформації про Лапанчука та його попередню роботу у ЗСУ.
Попереднім указом № 727 Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка. Нагадаємо, Хоренко був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.
Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.
ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.
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