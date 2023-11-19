Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Теперь этот пост занял Анатолий Казмирчук.

Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 19 ноября заявил о кадровых изменениях в командовании ВСУ.

Об этом Президент сообщил в Facebook.

Сегодня принято важно кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины, – подчеркнул он.

По словам Зеленского, вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Он занимает должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.

Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов, – заявил он.

Зеленский отметил, что, в частности, необходимо от качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в поставках, от качественной тренировки к искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно.

Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен во все силы обороны, – добавил Зеленский.

Кто станет новым командующим Сил специальных операций

Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, – говорится в указе № 728.

Следует заметить, что в открытых источниках пока нет никакой информации о Лапанчуке и его предыдущей работе в ВСУ.

Предыдущим указом № 727 Зеленский уволил с данной должности Виктора Хоренко. Напомним, Хоренко был назначен на должность командующего ССО 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.

Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно психологических специальных операций.

ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.

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