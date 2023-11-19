Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Теперь этот пост занял Анатолий Казмирчук.

Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 19 ноября заявил о кадровых изменениях в командовании ВСУ.

Об этом Президент сообщил в Facebook.

Сегодня принято важно кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины, – подчеркнул он. Поделиться

По словам Зеленского, вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Он занимает должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.

Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов, – заявил он. Поделиться

Зеленский отметил, что, в частности, необходимо от качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в поставках, от качественной тренировки к искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно.

Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен во все силы обороны, – добавил Зеленский. Поделиться

Кто станет новым командующим Сил специальных операций

Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, – говорится в указе № 728. Поделиться

Следует заметить, что в открытых источниках пока нет никакой информации о Лапанчуке и его предыдущей работе в ВСУ.

Предыдущим указом № 727 Зеленский уволил с данной должности Виктора Хоренко. Напомним, Хоренко был назначен на должность командующего ССО 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.

Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно психологических специальных операций.

ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.