Зеленский оценил влияние на Украину войны между ХАМАС и Израилем

Война между Израилем и ХАМАСом замедлила поставки снарядов в Украину. В частности, речь идет о снарядах калибра 155 мм.
Как война между Израилем и ХАМАС повлияла на Украину
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, война между Израилем и ХАМАС привела к замедлению поставок снарядов калибра 155 мм в Украину.
Израиль, пользующийся военной поддержкой со стороны Соединенных Штатов, бомбит Сектор Газа с тех пор, как боевики ХАМАС убили сотни мирных жителей во время беспрецедентного нападения 7 октября.
Однако Зеленский приветствовал усилия США по увеличению производства этого боеприпаса.
Что известно о предоставлении боеприпасов для Украины
Что важно понимать, снабжение Вооруженными силами Украины боеприпасов становится все более насущным из-за того, что стране-агрессорке удалось существенно увеличить собственное производство, а также получить соответствующие поставки из КНДР.
Недавно информационное агентство Bloomberg узнало о том, что официальный Брюссель отстает от планов предоставления Украине миллиона боеприпасов.
Кроме того, подчеркивается, что НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.
Со своей стороны Германия заявила на этой неделе, что Европейский Союз не достигнет цели по отправке в Украину одного миллиона артиллерийских снарядов, несмотря на усилия.
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