Зеленский оценил влияние на Украину войны между ХАМАС и Израилем
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский оценил влияние на Украину войны между ХАМАС и Израилем

Зеленский
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Источник:  Le Monde

Война между Израилем и ХАМАСом замедлила поставки снарядов в Украину. В частности, речь идет о снарядах калибра 155 мм.

Как война между Израилем и ХАМАС повлияла на Украину

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, война между Израилем и ХАМАС привела к замедлению поставок снарядов калибра 155 мм в Украину.

Как вы думаете, что на Ближнем Востоке стали покупать прежде всего? 155 калибр. Наши запасы сократились", – сказал он французским журналистам.

Израиль, пользующийся военной поддержкой со стороны Соединенных Штатов, бомбит Сектор Газа с тех пор, как боевики ХАМАС убили сотни мирных жителей во время беспрецедентного нападения 7 октября.

Это не то, что сказали США: мы ничего не даем Украине. Нет! У нас серьезные, очень крепкие отношения, – заверил Зеленский. "Это нормально, все борются за выживание, - продолжил он. - Я не говорю, что это положительный момент, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам".

Сегодня у нас проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров, - сказал Зеленский. Во всем мире "сейчас склады пусты или существует определенный минимум, который вам не может дать то или иное конкретное государство, – пояснил он. – И этого недостаточно.

Однако Зеленский приветствовал усилия США по увеличению производства этого боеприпаса.

Что известно о предоставлении боеприпасов для Украины

Что важно понимать, снабжение Вооруженными силами Украины боеприпасов становится все более насущным из-за того, что стране-агрессорке удалось существенно увеличить собственное производство, а также получить соответствующие поставки из КНДР.

Недавно информационное агентство Bloomberg узнало о том, что официальный Брюссель отстает от планов предоставления Украине миллиона боеприпасов.

Кроме того, подчеркивается, что НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Со своей стороны Германия заявила на этой неделе, что Европейский Союз не достигнет цели по отправке в Украину одного миллиона артиллерийских снарядов, несмотря на усилия.

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