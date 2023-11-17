Зеленський оцінив вплив на Україну війни між ХАМАС та Ізраїлем

Війна між Ізраїлем та ХАМАС уповільнила постачання снарядів в Україну. Зокрема мова йде про снаряди калібру 155 мм.

Як війна між Ізраїлем та ХАМАС вплинула на Україну

Як розповів президент України Володимир Зеленський війна між Ізраїлем та ХАМАС призвела до уповільнення постачання снарядів калібру 155 мм в Україну.

Як ви думаєте, що на Близькому Сході почали купувати насамперед? 155 калібр. Наші запаси скоротилися", - сказав він французьким журналістам. Поширити

Ізраїль, який користується військовою підтримкою з боку Сполучених Штатів, бомбардує Сектор Газа з того часу, як бойовики ХАМАС убили сотні мирних жителів під час безпрецедентного нападу 7 жовтня.

Це не те, що сказали США: ми нічого не даємо Україні. Ні! У нас серйозні, дуже міцні стосунки, - запевнив Зеленський. "Це нормально, всі виборюють виживання, - продовжив він. - Я не кажу, що це позитивний момент, але це життя, і ми повинні захищати те, що належить нам". Поширити

Сьогодні ми маємо проблеми з артилерійськими снарядами калібру 155 міліметрів, - сказав Зеленський. У всьому світі "зараз склади порожні чи існує певний мінімум, який вам не може дати та чи інша конкретна держава, - пояснив він. - І цього недостатньо. Поширити

Однак Зеленський привітав зусилля США щодо збільшення виробництва цього боєприпасів.

Що відомо про надання боєприпасів для України

Що важливо розуміти, постачання Збройним силам України боєприпасів стає все більш нагальним через те, що країні-агресорці вдалося суттєво збільшити власне виробництво, а також отримати відповідні поставки з КНДР.

Нещодавно інформаційне агентство Bloomberg дізналося про те, що офіційний Брюссель відстає від планів щодо надання Україні мільйон боєприпасів.

Окрім того, наголошується, що НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Зі свого боку, Німеччина заявила цього тижня, що Європейський Союз не досягне мети щодо відправки в Україну одного мільйона артилерійських снарядів, попри зусилля.