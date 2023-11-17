Зеленський оцінив вплив на Україну війни між ХАМАС та Ізраїлем

Війна між Ізраїлем та ХАМАС уповільнила постачання снарядів в Україну. Зокрема мова йде про снаряди калібру 155 мм.
Як війна між Ізраїлем та ХАМАС вплинула на Україну
Як розповів президент України Володимир Зеленський війна між Ізраїлем та ХАМАС призвела до уповільнення постачання снарядів калібру 155 мм в Україну.
Ізраїль, який користується військовою підтримкою з боку Сполучених Штатів, бомбардує Сектор Газа з того часу, як бойовики ХАМАС убили сотні мирних жителів під час безпрецедентного нападу 7 жовтня.
Однак Зеленський привітав зусилля США щодо збільшення виробництва цього боєприпасів.
Що відомо про надання боєприпасів для України
Що важливо розуміти, постачання Збройним силам України боєприпасів стає все більш нагальним через те, що країні-агресорці вдалося суттєво збільшити власне виробництво, а також отримати відповідні поставки з КНДР.
Нещодавно інформаційне агентство Bloomberg дізналося про те, що офіційний Брюссель відстає від планів щодо надання Україні мільйон боєприпасів.
Окрім того, наголошується, що НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.
Зі свого боку, Німеччина заявила цього тижня, що Європейський Союз не досягне мети щодо відправки в Україну одного мільйона артилерійських снарядів, попри зусилля.
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