ЄС може не встигнути передати Україні 1 млн снарядів до березня 2024 — Bloomberg
Категорія
Україна
Дата публікації

ЄС може не встигнути передати Україні 1 млн снарядів до березня 2024 — Bloomberg

Зброя
Джерело:  Bloomberg

Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів.

Що відомо про постачання боєприпасів Україні від ЄС

Джерела Bloomberg зазначають, що Європейська служба зовнішніх справ цього тижня поінформувала дипломатів ЄС, що затверджений план щодо боєприпасів для України навряд чи вдасться виконати за рік, тобто до наступного березня.

Раніше видання повідомляло, що ЄС не досягне мети, оскільки минуло більш ніж половина року, але ініціатива виконана лише на 30%.

Представник Європейської служби зовнішніх справ відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень. Деякі країни-члени ЄС не розкривають деталі постачань, але блок може попросити їх дати більше інформації. Це питання буде обговорено на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

Bloomberg наголошує, що постачання боєприпасів з ЄС стає все більш актуальним, особливо на тлі заяв про передачу Північною Кореєю снарядів для РФ.

Масштабний брак боєприпасів уже дає про себе знати

Як повідомляє очільник Кабміну Денис Шмигаль, наразі не лише Україна, але й світ зіткнулися з проблемою "величезного дефіциту боєприпасів". Саме тому він закликає негайно налагодити процес виробництва на території нашої країни. 

Ми розуміємо, що повинні виробляти їх тут, в Україні, тому що в усьому світі вони закінчилися, вони вичерпані. Всі склади порожні, - наголосив глава уряду.

Денис Шмигаль запевняє, що його команда робить висновки з уроків різкого збільшення виробництва безпілотників, яке зросло з "кількох десятків минулого року" до "десятків тисяч" у 2023 році.

За його словами, розбудова індустрії закупівель снарядів, артилерії і засобів ППО є набагато складнішим завданням, ніж для безпілотників, в умовах глобального дефіциту ключових компонентів і сировини.

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