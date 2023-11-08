КНДР могла забезпечити Росію боєприпасами для тисяч законсервованих гаубиць — Defense Express

Росія могла отримати від злочинного режиму КНДР велику кількість боєприпасів для 4,5 тис законсерованих на складах зберігання гаубиць.

Що відомо про резерви артилерії армії РФ

Як зазначають аналітики порталу, у Росії заявили про нібито власне виробництво у 1,5 млн артилерійських боєприпасів щомісяця, однак для чого тоді Кремль почав брати відповідні боєприпаси в КНДР.

За інформацією аналітиків OSINT-проєкту Frontelligence Insight, КНДР могла передати Росії близько півмільйона боєприпасів, з яких 70% - це 152-мм снаряди, орієнтовно 386,4 тисяч штук, 20% - це 122-мм снаряди, або орієнтовно 211,2 тисяч штук, 10% - боєприпаси інших типів.

Аналітики посилаються на інформацію від інсайдерів та результати вивчення даних з відкритих джерел.

Виникає питання, навіщо росіянам знадобився "мікс" із снарядів різних калібрів саме в таких кількісних пропорціях, якщо особливо зважити на те, що основним в армії РФ вважається все ж 152-мм калібр, як найбільш потужний та далекобійний.

Аналітики підкреслюють, що у 2013 році в міноборони країни-агресорки вирішили зняти з озброєння та відправити на зберігання майже усіх буксирувальні гаубиці Д-30 калібру 122-мм.

Певним винятком до лютого 2022 року в плані збереження Д-30 в строю були десантні частини армії РФ, для яких важливішою була в першу чергу саме мобільність цих артсистем, а уже в другу – рівень вогневої потужності.

Що відомо про використання окупантами старих гаубиць в Україні

Однак відпочатку цього року окупаційна російська армія РФ в Україні почала використовувати ці гаубиці для вогневої підтримки власних штурмових груп.

На складах зберігання армії РФ ще є багато артсистем 122-мм калібру. За даними The Military Balance 2023, на консервації росіяни можуть мати ще 2,5 тис гаубиць Д-30, 2 тис САУ2С1 "Гвоздика" та ще орієнтовно 2 тис буксируваних гаубиць М-30.

В строю окупаційних військ на початок цього року було всього 130 одиниць 2С1 "Гвоздика" та 140 гаубиць Д-30.

Ймовірно, на фактичні темпи розконсервації тих чи інших типів артсистем в рашистів впливає не тільки фактор потужностей їх ВПК, але й фактор по наявній номенклатурі боєприпасів також.