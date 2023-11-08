КНДР могла обеспечить Россию боеприпасами для тысяч законсервированных гаубиц - Defense Express
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР могла обеспечить Россию боеприпасами для тысяч законсервированных гаубиц - Defense Express

Артиллерия армии РФ
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Источник:  Defence Express

Россия могла получить от преступного режима КНДР большое количество боеприпасов для 4,5 тыс. законсерованных на складах хранения гаубиц.

Что известно о резервах артиллерии армии РФ

Как отмечают аналитики портала, в России заявили о якобы собственном производстве в 1,5 млн артиллерийских боеприпасов ежемесячно, однако для чего тогда Кремль начал брать соответствующие боеприпасы в КНДР.

По информации аналитиков OSINT-проекта Frontelligence Insight, КНДР могла передать России около полумиллиона боеприпасов, из которых 70% - это 152-мм снаряды, ориентировочно 386,4 тысячи штук, 20% - это 122-мм снаряды, или 1 штук, 10% – боеприпасы других типов.

Аналитики ссылаются на информацию от инсайдеров и результаты исследования данных из открытых источников.

Возникает вопрос, зачем россиянам понадобился "микс" из снарядов разных калибров именно в таких количественных пропорциях, если особо учесть, что основным в армии РФ считается все же 152-мм калибр, как самый мощный и дальнобойный.

Аналитики подчеркивают, что в 2013 году в минобороны страны-агрессорки решили снять с вооружения и отправить на хранение почти всех буксировочные гаубицы Д-30 калибра 122-мм.

Некоторым исключением к февралю 2022 года в плане сохранения Д-30 в строю были десантные части армии РФ, для которых важнее была в первую очередь именно мобильность этих артсистем, а уже во вторую – уровень огневой мощи.

Что известно об использовании оккупантами старых гаубиц в Украине

Однако с начала этого года оккупационная российская армия РФ в Украине начала использовать эти гаубицы для огневой поддержки собственных штурмовых групп.

На складах хранения армии РФ еще много артсистем 122-мм калибра. По данным The Military Balance 2023, на консервации россияне могут иметь еще 2,5 тыс. гаубиц Д-30, 2 тыс. САУ2С1 "Гвоздика" и еще ориентировочно 2 тыс. буксируемых гаубиц М-30.

В строю оккупационных войск на начало этого года было всего 130 единиц 2С1 "Гвоздика" и 140 гаубиц Д-30.

Вероятно, на фактические темпы расконсервации тех или иных типов артсистем у рашистов влияет не только фактор мощностей их ВПК, но и фактор по имеющейся номенклатуре боеприпасов.

Поэтому на этом фоне вполне можем предполагать, что РФ затребовала в Северной Корее значительное количество и 122-мм снарядов (свыше 200 тысяч единиц) также, чтобы увеличить темпы расконсервации артсистем соответствующего калибра и дать более высокий уровень огневой поддержки своим штурмовым отрядам, - говорится в материале издания.

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