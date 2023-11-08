Армия РФ обстреляла одну из украинских ТЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла одну из украинских ТЭС

Энергетика
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Источник:  online.ua

Российские оккупанты ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Российские военные обстреляли украинскую ТЭС

Оккупанты ударили по ТЭС 7 ноября. Под обстрелы попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.

По данным ДТЭК, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Оборудование предприятия повреждено. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов, - говорится в сообщении.

Что известно о подготовке армии РФ к массированным ракетным атакам по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российские оккупанты накапливают ракеты для массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины зимой, однако энергетики и власть делают все, чтобы подготовиться к такому сценарию.

Украина работает над укреплением своей противовоздушной обороны, заменяя устаревшие советские системы современными комплексами западного образца для защиты объектов критической инфраструктуры грядущей зимы.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам не следует верить страшным прогнозам экспертов относительно угрозы массовых отключений света зимой, ведь стабильная работа энергетической системы будет зависеть от работы систем ПВО, которые значительно мощнее, чем прошлой зимой.

Министр подчеркнул, что даже в случае, если будут обнаружены повреждения в результате обстрелов и ракетных атак преступной армии РФ, это будет носить исключительно временный характер.

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