Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы

Зеленский
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Источник:  Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".

Что известно о решении СНБО по усилению устойчивости энергетической системы

Указом утвержден ряд мер по погашению задолженностей на рынках электроэнергии и газа, развитию и стимулированию альтернативной энергетики, созданию маневровых мощностей для объектов энергетики, ограничению экспорта украинского газа и наращиванию импорта из нетрадиционных для Украины направлений и т.д.

Так, Кабинету Министров , среди прочего, поручено в месячный срок :

  • найти решение по погашению задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, как и бюджетных учреждений. Речь идет о долгах перед поставщиком последней надежды и поставщиками универсальных услуг.

  • реконструировать теплоэлектроцентрали "Нефтегаза Украины" с целью создания высокоманевровых мощностей;

  • организовать гарантированные поставки углеводородов в Украину из Каспийского региона;

  • ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах;

  • увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа;

  • обеспечить государственную поддержку национальных предприятий – производителей энергетического оборудования и машиностроения;

  • ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневровых мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.

В двухмесячный срок Кабмину поручено вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты:

  • по стимулированию производства тепловой энергии, производимой из альтернативных видов топлива;

  • о введении уголовной ответственности за несанкционированный отбор газа операторами газораспределительных систем и промышленными потребителями.

В шестимесячный срок Кабмину поручено:

  • отменить во время действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения для больших сжигательных установок и оборудования, обеспечивающего резервное энергообеспечение объектов критической инфраструктуры, значений предельно допустимых выбросов;

  • перенести сроки выполнения мероприятий Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок;

  • установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа природного украинского происхождения;

  • утвердить план мер по поддержанию термомодернизации зданий;

  • утвердить план мер по энергетической модернизации предприятий – производителей тепловой энергии;

  • утвердить план мер по энергетической модернизации предприятий водоснабжения и водоотвода;

  • утвердить план мер по расширению государственной целевой поддержки национальных предприятий – производителей энергетического оборудования и машиностроения, деятельность которых направлена на импортозамещение;

  • обеспечить в двухмесячный срок размещения газовых генераторов электроэнергии на объектах газотранспортной системы;

  • принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана с целью поддержки постоянного прохождения отопительных сезонов;

Министерству энергетики в шестимесячный срок поручено:

  • обработать вопрос уменьшения объемов потребления природного газа тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и определить меры стимулирования альтернативных видов топлива, мазута;

  • принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электрической энергии;

  • проработать вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах и компенсации участникам рынка природного газа и рынка электрической энергии расходов, связанных с выполнением возложенных на них специальных обязанностей;

  • утвердить список типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах.

Минвосстановление поручено:

  • в месячный срок разработать и представить на рассмотрение Кабмина решение об урегулировании погашения задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ, которая не связана с образованием задолженности за газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.

НКРЭКУ поручено:

  • проработать вопрос обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года;

  • вместе с местными властями определить источники финансирования оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры.

НКРСИ поручено:

  • Внести изменения в лицензионные условия осуществления деятельности операторов связи с целью обеспечения резервным / автономным питанием объектов связи, обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры.

Местным администрациям в месячный срок:

  • проанализировать потенциал для максимального увеличения использования и производства (добычи) альтернативных видов топлива;

  • найти возможности для привлечения ресурсов территориальных общин к преодолению кризисных ситуаций в энергетической сфере;

  • обеспечить подключение объектов критической инфраструктуры к схемам резервного энергообеспечения;

  • принять программы установки автономных систем освещения пешеходных переходов и энергообеспечения светофоров;

  • осуществить оценку энергетического потенциала местных водных ресурсов для создания объектов альтернативного поколения с распределенной структурой, в частности ресурсов рек Тиса, Тересва и Днестр.

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