Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".
Что известно о решении СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
Указом утвержден ряд мер по погашению задолженностей на рынках электроэнергии и газа, развитию и стимулированию альтернативной энергетики, созданию маневровых мощностей для объектов энергетики, ограничению экспорта украинского газа и наращиванию импорта из нетрадиционных для Украины направлений и т.д.
Так, Кабинету Министров , среди прочего, поручено в месячный срок :
найти решение по погашению задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, как и бюджетных учреждений. Речь идет о долгах перед поставщиком последней надежды и поставщиками универсальных услуг.
реконструировать теплоэлектроцентрали "Нефтегаза Украины" с целью создания высокоманевровых мощностей;
организовать гарантированные поставки углеводородов в Украину из Каспийского региона;
ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах;
увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа;
обеспечить государственную поддержку национальных предприятий – производителей энергетического оборудования и машиностроения;
ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневровых мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.
В двухмесячный срок Кабмину поручено вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты:
по стимулированию производства тепловой энергии, производимой из альтернативных видов топлива;
о введении уголовной ответственности за несанкционированный отбор газа операторами газораспределительных систем и промышленными потребителями.
В шестимесячный срок Кабмину поручено:
отменить во время действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения для больших сжигательных установок и оборудования, обеспечивающего резервное энергообеспечение объектов критической инфраструктуры, значений предельно допустимых выбросов;
перенести сроки выполнения мероприятий Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок;
установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа природного украинского происхождения;
утвердить план мер по поддержанию термомодернизации зданий;
утвердить план мер по энергетической модернизации предприятий – производителей тепловой энергии;
утвердить план мер по энергетической модернизации предприятий водоснабжения и водоотвода;
утвердить план мер по расширению государственной целевой поддержки национальных предприятий – производителей энергетического оборудования и машиностроения, деятельность которых направлена на импортозамещение;
обеспечить в двухмесячный срок размещения газовых генераторов электроэнергии на объектах газотранспортной системы;
принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана с целью поддержки постоянного прохождения отопительных сезонов;
Министерству энергетики в шестимесячный срок поручено:
обработать вопрос уменьшения объемов потребления природного газа тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и определить меры стимулирования альтернативных видов топлива, мазута;
принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электрической энергии;
проработать вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах и компенсации участникам рынка природного газа и рынка электрической энергии расходов, связанных с выполнением возложенных на них специальных обязанностей;
утвердить список типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах.
Минвосстановление поручено:
в месячный срок разработать и представить на рассмотрение Кабмина решение об урегулировании погашения задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ, которая не связана с образованием задолженности за газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.
НКРЭКУ поручено:
проработать вопрос обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года;
вместе с местными властями определить источники финансирования оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры.
НКРСИ поручено:
Внести изменения в лицензионные условия осуществления деятельности операторов связи с целью обеспечения резервным / автономным питанием объектов связи, обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры.
Местным администрациям в месячный срок:
проанализировать потенциал для максимального увеличения использования и производства (добычи) альтернативных видов топлива;
найти возможности для привлечения ресурсов территориальных общин к преодолению кризисных ситуаций в энергетической сфере;
обеспечить подключение объектов критической инфраструктуры к схемам резервного энергообеспечения;
принять программы установки автономных систем освещения пешеходных переходов и энергообеспечения светофоров;
осуществить оценку энергетического потенциала местных водных ресурсов для создания объектов альтернативного поколения с распределенной структурой, в частности ресурсов рек Тиса, Тересва и Днестр.
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