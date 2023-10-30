Зеленский указал на сигналы стратегической слабости Путина

Президент Владимир Зеленский считает, что сначала мятеж Пригожина, а затем и погром в Махачкале - сигналы того, что режим Путина не способен вести войну против Украины стратегически.
Что сказал Зеленский в вечернем обращении
Он отметил, что Украине и ее западным партнерам в настоящее время важно быть "крепкими и едиными", а также делать все "возможное и невозможное", чтобы выстоять в этой войне.
МИД Украины ответило на упреки РФ
Спикер МИД Олег Николенко сказал, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.
Он добавил, что обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.
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