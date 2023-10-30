Зеленский указал на сигналы стратегической слабости Путина

Президент Владимир Зеленский считает, что сначала мятеж Пригожина, а затем и погром в Махачкале - сигналы того, что режим Путина не способен вести войну против Украины стратегически.

Что сказал Зеленский в вечернем обращении

Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию загрязнили таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль за событиями. То мятежники идут на Москву, и никто их не остановит, то улетучивается вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром. Это все – сигналы того, что Россия пока может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически, - сказал он. Поделиться

Он отметил, что Украине и ее западным партнерам в настоящее время важно быть "крепкими и едиными", а также делать все "возможное и невозможное", чтобы выстоять в этой войне.

МИД Украины ответило на упреки РФ

Спикер МИД Олег Николенко сказал, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

Угрозы разделаться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями. Поделиться

Он добавил, что обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.