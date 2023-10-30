Зеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що спочатку заколот Пригожина, а потім і погром в Махачкалі є сигналами того, що режим Путіна не здатен вести війну проти України стратегічно.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні
Він зауважив, що Україні та її західним партнерам у цей час важливо бути "міцними і єдиними", а також робити все "можливе і неможливе", аби вистояти у цій війні.
МЗС України відповіло на закиди РФ
Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.
Він додав, що звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.
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