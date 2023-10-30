Зеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що спочатку заколот Пригожина, а потім і погром в Махачкалі є сигналами того, що режим Путіна не здатен вести війну проти України стратегічно.

Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні

Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупинить, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все – сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно, - сказав він. Поширити

Він зауважив, що Україні та її західним партнерам у цей час важливо бути "міцними і єдиними", а також робити все "можливе і неможливе", аби вистояти у цій війні.

МЗС України відповіло на закиди РФ

Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами. Поширити

Він додав, що звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.