В Минфине указали главную причину уменьшения финансовой помощи для Украины

Как отмечает глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, нашей стране становится все труднее получить финансовую поддержку от партнеров.

Финансовая поддержка для Украины будет уменьшаться

Сергей Марченко обращает внимание на то, что Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, ведь внимание главных международных партнеров концентрируется на предстоящих выборах.

Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, - заявил глава Минфина в кулуарах Международного валютного фонда и заседания Всемирного банка в Марракеше. Поделиться

Он также подчеркнул, что официальный Киев вынужден прилагать вдвое больше усилий, чтобы убедить стран-доноров оказать поддержку по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле.

Геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах снижают желание правительств поддерживать Украину, вспоминая о выборах, запланированных в США и Европейском Союзе в следующем году, - добавил он. Поделиться

Сколько средств от партнеров в скором времени может получить Украина

По словам Сергея Марченко, по состоянию на сегодняшний день мы уже имеем определенные обязательства, например 5,4 млрд долл. по программе МВФ, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании.

Конечно, мы полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников – США и Европейский Союз, – заявил министр. Поделиться

Кроме того, сообщается, что официальный Брюссель уже активно работает над пакетом помощи Украине на 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

Сергей Марченко обращает внимание на то, что экономика нашей страны должна вырасти на 5% в следующем году.

Глава Минфина также добавил, что достаточные запасы газа на зиму должны оградить экономику от потенциального роста цен.