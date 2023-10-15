У Мінфіні вказали на головну причину зменшення фінансової допомоги для України

Як зазначає очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко, нашій країні стає дедалі важче отримати фінансову підтримку від партнерів.

Фінансова підтримка для України буде зменшуватися

Сергій Марченко звертає увагу на те, що Україні стає все важче отримати фінансову підтримку, адже увага головних міжнародних партнерів концентрується на майбутніх виборах.

Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, - заявив глава Мінфіну в кулуарах Міжнародного валютного фонду та засідання Світового банку в Марракеші. Поширити

Він також наголосив, що офіційний Київ наразі змушений докладати вдвічі більше зусиль, щоб переконати країн-донорів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.

Геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах" зменшують бажання урядів підтримувати Україну, згадавши про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі наступного року, - додав він. Поширити

Скільки коштів від партнерів незабаром може отримати Україна

За словами Сергія Марченка, станом на сьогодні ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 млрд дол за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії.

Звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників — США та Європейський Союз, — заявив міністр. Поширити

Окрім того, наголошується, що офіційний Брюссель уже активно працює над пакетом допомоги Україні на 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Сергій Марченко звертає увагу на те, що економіка нашої країни повинна зрости на 5% наступного року.

Глава Мінфіну також додав, що достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.