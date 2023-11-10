ЕС может не успеть передать Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года — Bloomberg

Что известно о поставках боеприпасов Украине от ЕС

Источники Bloomberg отмечают, что Европейская служба внешних дел на этой неделе проинформировала дипломатов ЕС, что утвержденный план боеприпасов для Украины вряд ли удастся выполнить за год, то есть до следующего марта.

Ранее издание сообщало, что ЕС не достигнет цели, поскольку прошло более половины года, но инициатива выполнена лишь на 30%.

Представитель Европейской службы внешних дел отказался комментировать этот вопрос, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений. Некоторые страны-члены не раскрывают детали поставок, но блок может попросить их предоставить больше информации. Этот вопрос будет обсужден на встрече министров обороны ЕС на следующей неделе.

Bloomberg отмечает, что поставки боеприпасов из ЕС становятся все более актуальными, особенно на фоне заявлений о передаче Северной Кореей снарядов для РФ.

Масштабная нехватка боеприпасов уже дает о себе знать

Как сообщает глава Кабмина Денис Шмигаль, пока не только Украина, но и мир столкнулись с проблемой "огромного дефицита боеприпасов". Поэтому он призывает немедленно наладить процесс производства на территории нашей страны.

Мы понимаем, что должны производить их здесь, в Украине, потому что во всем мире они закончились, они исчерпаны. Все составы пустые, - подчеркнул глава правительства . Поделиться

Денис Шмигаль уверяет, что его команда делает выводы из уроков резкого увеличения производства беспилотников, которое выросло с "нескольких десятков прошлого года" до "десятков тысяч" в 2023 году.

По его словам, развитие индустрии закупок снарядов, артиллерии и средств ПВО является гораздо более сложной задачей, чем для беспилотников, в условиях глобального дефицита ключевых компонентов и сырья.