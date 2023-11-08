Немецкий Rheinmetall произведет для Украины 100 тысяч боеприпасов

Оборонная компания Rheinmetall получила очередной заказ от правительства Германии на поставку около 100 тысяч мин для минометов калибром 120 мм.

Для Украины производят 100 тысяч боеприпасов

Контракт предусматривает поставку около 100 тысяч артиллерийских мин калибра 120 мм. Соглашение является частью пакета военной помощи на сумму 400 миллионов евро для ВСУ.

Поставки должны начаться в ближайшее время и будут продолжаться в течение следующих двух лет.

Соответственно, средний объем поставок может составить не более 4000 снарядов в месяц.

Концерн сообщил, что благодаря недавнему приобретению испанского производителя боеприпасов Expal компания Rheinmetall еще больше укрепила свой и без того обширный опыт в области огневой поддержки пехоты.

Ассортимент продукции группы включает в себя полный спектр минометных боеприпасов калибра 120, 81 и 60 мм. Их дополняют системы управления огнем и минометные системы, такие как 120-мм миномет Ragnarök и инновационная 60-мм минометная система RSG60, – написали в Rheinmetal. Поделиться

Что известно о сотрудничестве Украины с Rheinmetall

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Темой переговоров было оружие для Украины.

Также премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall образовали совместное предприятие.

В октябре стало известно, что компания Rheinmetall получила еще один заказ на артиллерийские снаряды в рамках рамочного соглашения с Бундесвером. Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины.