Німецький Rheinmetall виробить для України 100 тисяч боєприпасів

Оборонна компанія Rheinmetall отримала чергове замовлення від уряду Німеччини на постачання близько 100 тисяч мін для мінометів калібром 120-мм.

Для України виготовлять 100 тисяч боєприпасів

Контракт передбачає постачання близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів євро для ЗСУ.

Поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть упродовж наступних двох років.

Відповідно, середній обсяг поставок може становити трохи більш як 4000 снарядів на місяць.

Концерн повідомив, що завдяки нещодавньому придбанню іспанського виробника боєприпасів Expal компанія Rheinmetall ще більше зміцнила свій і без того великий досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.

Асортимент продукції групи включає повний спектр мінометних боєприпасів калібру 120, 81 і 60 мм. Їх доповнюють системи управління вогнем і мінометні системи, такі як 120-мм міномет Ragnarök та інноваційна 60-мм мінометна система RSG60, - написали в Rheinmetal. Поширити

Що відомо про співпрацю України з Rheinmetall

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з директором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Темою переговорів була зброя для України.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall утворили спільне підприємство.

У жовтні стало відомо, що компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на артилерійські снаряди у рамках рамкової угоди з Бундесвером. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України.