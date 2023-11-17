Брак снарядів для ЗСУ. Президент Латвії запропонував ЄС варіант розв'язання проблеми

Як вважає лідер Латвії Едгарс Рінкевичс, Євросоюз повинен закупити снаряди для України за своїми межами, адже, які відомо сам блок не встигає передати ЗСУ артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня.

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Ми вже давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то купімо їх деінде і передамо Україні, – виступив зі своєю пропозицією з цього приводу Едгарс Рінкевичс. Поширити

Він вкотре звернув увагу офіційного Брюсселя та міжнародної спільноти на те, що Україна не зупиняє свій контрнаступ, а це означає, що їй потрібна масштабна та невідкладна військова допомога.

Що важливо розуміти, питання про те, чи всі боєприпаси, які Євросоюз має намір передати Києву, повинні виробляти компанії в ЄС і в Норвегії, спровокувало дуже багато дискусій.

Офіційний Париж, який має найбільший оборонний сектор у ЄС, наполягав на жорстких обмеженнях залучати до ініціативи боєприпаси не з ЄС.

Швеція і країни Балтії підтримували діаметрально-протилежну позицію.

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На переконання президента Латвії, ключовим викликом для Євросоюзу є не стільки витрати на оборону, як те, де Брюссель можете знайти обладнання для поповнення своїх запасів, для переозброєння своїх збройних сил

Він закликав членів блоку нарешті змиритися з тим фактом, що російсько-українська війна триватиме довше, ніж прогнозувалося раніше.

Окрім того, Едгарс Рінкевичс озвучив попередження, що проблеми в Євросоюзі можуть мати негативний вплив на Штати, де допомога для України також зіштовхується з політичними труднощами.