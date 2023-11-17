Брак снарядів для ЗСУ. Президент Латвії запропонував ЄС варіант розв'язання проблеми
Категорія
Україна
Дата публікації

Брак снарядів для ЗСУ. Президент Латвії запропонував ЄС варіант розв'язання проблеми

Едгарс Рінкевичс
Джерело:  Politico

Як вважає лідер Латвії Едгарс Рінкевичс, Євросоюз повинен закупити снаряди для України за своїми межами, адже, які відомо сам блок не встигає передати ЗСУ артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня.

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Ми вже давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то купімо їх деінде і передамо Україні, – виступив зі своєю пропозицією з цього приводу Едгарс Рінкевичс.

Він вкотре звернув увагу офіційного Брюсселя та міжнародної спільноти на те, що Україна не зупиняє свій контрнаступ, а це означає, що їй потрібна масштабна та невідкладна військова допомога.

Що важливо розуміти, питання про те, чи всі боєприпаси, які Євросоюз має намір передати Києву, повинні виробляти компанії в ЄС і в Норвегії, спровокувало дуже багато дискусій.

Офіційний Париж, який має найбільший оборонний сектор у ЄС, наполягав на жорстких обмеженнях залучати до ініціативи боєприпаси не з ЄС.

Швеція і країни Балтії підтримували діаметрально-протилежну позицію.

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На переконання президента Латвії, ключовим викликом для Євросоюзу є не стільки витрати на оборону, як те, де Брюссель можете знайти обладнання для поповнення своїх запасів, для переозброєння своїх збройних сил

Він закликав членів блоку нарешті змиритися з тим фактом, що російсько-українська війна триватиме довше, ніж прогнозувалося раніше.

Окрім того, Едгарс Рінкевичс озвучив попередження, що проблеми в Євросоюзі можуть мати негативний вплив на Штати, де допомога для України також зіштовхується з політичними труднощами.  

Коли я розмовляю з американцями, мене трохи турбує те, що вони живуть під враженням, ніби Європа дає недостатньо, хоча насправді ми витрачаємо на Україну, якщо об'єднати і військові, і всілякі програми, більше, ніж Сполучені Штати, – поскаржився президент Латвії.

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